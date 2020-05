Mafia II : Definitive Edition a aussi sa date Mafia II : Definitive Edition a aussi sa date

On passe maintenant à Mafia II : Definitive Edition qui a subi le même type de leak via le Microsoft Store avec quelques visuels traduisant un écart bien moins impressionnant que le premier face à l'original, ce qui est somme toute logique.



Le travail demandé a donc été moins important et ceci explique pourquoi la source indique un lancement pour ce 19 mai (mardi prochain), avec bien entendu l'intégralité des DLC à l'intérieur.