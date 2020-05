Iron Man VR a sa nouvelle date de sortie Iron Man VR a sa nouvelle date de sortie

Et comme pour rebondir sur l'article précédent afin d'appuyer que Ghost of Tsushima sera le seul à tenir le State of Play, Sony préfère donc dès maintenant redonner des nouvelles de Iron Man VR (seul à ne pas avoir eu sa nouvelle date depuis la vague de reports), et ce sera donc le 3 juillet que débarquera cette exclusivité Sony.



Pour rappel, cette adaptation signée Camouflaj mettra en scène le fameux héros face à Ghost, le tout dans une expérience solo qui se veut loin de la démo technique puisqu'on nous promet un gros travail sur le gameplay et les sensations, et une histoire qui nous prendra entre 8 et 10h. On vérifiera cela.