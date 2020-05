The Wonderful 101 Remaster : un report de quelques semaines pour la version boîte

Et un report de plus mais cette fois à cause de raisons purement logistiques : la version boîte den'arrivera finalement que le 30 juin aux USA et le 3 juillet en Europe, sur PlayStation 4 comme sur Nintendo Switch.Et si l'on précise bien « version boîte », c'est que le lancement dématérialisé reste lui maintenu pour le 22 mai chez nous sur les deux supports précités, sans oublier le PC via Steam.