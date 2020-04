Burnout Paradise Remastered a sa date Switch Burnout Paradise Remastered a sa date Switch

On savait que c'était pour dans quelques semaines et Electronic Arts vient préciser que ce sera donc le 19 juin que sortira sur Switch Burnout Paradise Remastered, soit un portage un peu tardif mais néanmoins bienvenue quand on connaît le « soutien » de l'éditeur envers la machine.



Pas de compromis de manière globale, comprenez donc que vous y retrouverez l'intégralité du contenu (donc avec tous les DLC inclus), la refonte visuelle et l'important 60FPS.