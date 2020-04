Google : résumé du dernier Stadia Connect

Le Stadia Connect s'est déroulé comme prévu à 18h00 afin que Google annonce un peu de neuf pour son service qui a décidément bien du mal à attirer les foules, même en période de confinement.On vous en fait quand même le résumé en trois étapes.- PlayerUnknown's Battlegrounds – Pioneer Edition (dès maintenant)- Zombie Army 4 (1er mai)- SteamWorld Heist (1er mai)- The Turing Test (1er mai)- Get Packed (disponible, d'abord sur Stadia)- Octopath Traveler (disponible)- Crayta (été, d'abord sur Stadia)- Embr (Early Access dès le 21 mai)- Rock of Ages 3 (juin)- Wave Break (N.C, d'abord sur Stadia)L'éditeur a annoncé vouloir pousser le service en fin d'année avecet les nouvelles éditions deet