[FY 2020] La très bonne année de Koei Tecmo, avec la belle surprise Atelier Ryza [FY 2020] La très bonne année de Koei Tecmo, avec la belle surprise Atelier Ryza

Koei Tecmo a fait le bilan de la dernière année fiscale (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) avec un constat meilleur que la précédente, à la fois par la surprise Romance of the Three Kingdoms XIV qui a fait des ventes convenables, le très bon coup de Atelier Ryza et bien entendu les sorties de NiOh2 et Persona 5 Royal dont nous n'avons pas encore les chiffres.



En vrac (chiffres mondiaux) :



- Romance of the Three Kingdoms XIV : 260.000 ventes

- Warriors Orochi 4 Ultimate : 250.000

- NiOh : 580.000 en un an (+ de 3 millions au total)

- Atelier Ryza : 420.000 (plus gros succès de la série)



- « Belles performances » pour NiOh 2 et Persona 5 Scramble (Japon)

- Augmentation des ventes digitales (NiOh 2 notamment) et des DLC (DOA 6)

- 37 % des revenus de Koei Tecmo sont maintenant en occident (en hausse), et on sera surpris en apprenant que 71,9 % des ventes en boîte sont en dehors du Japon.



Et concernant l'avenir :



- Fairy Tail RPG sortira le 25 juin

- DLC à venir pour NiOh 2

- Localisation de Persona 5 Scramble



Koei Tecmo ajoute à cela, façon clin d'œil, qu'ils ont d'autres titres en stock pour cette nouvelle année fiscale, ne pouvant encore être révélés pour le moment. Comprenez d'une certaine façon que ça parle Next Gen et que l'éditeur souhaite probablement attendre que Microsoft et Sony dégainent véritablement avant de commencer à parler du sujet.