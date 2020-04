Un peu d'actu à venir : Stadia Connect, PC Gaming Show et ''Future Games Show'' de GamesRadar Un peu d'actu à venir : Stadia Connect, PC Gaming Show et ''Future Games Show'' de GamesRadar

Il n'y aura pas d'E3 cette année (ah, vous étiez au courant) mais divers shows viendront quand même rythmer l'actualité et heureusement vu qu'on est censé être dans une étape importante pour l'industrie.



Et en attendant que Microsoft confirme son éventuel programme de mai, que Sony en fasse de même, que Ubisoft et Nintendo nous précisent leurs plans et que IGN donne une date exacte pour son « Summer of Gaming » (ce sera début juin en tout cas), sachez que trois events viennent d'être confirmés.



Stadia Connect (28 avril, 18h)

- Pour la deuxième fois, Google fera un show pour son support afin de dévoiler l'arrivée de tout un tas de nouveaux titres.



PC Gaming Show (6 juin)

- Pas d'E3 mais tant pis, l'annuel show des PCistes prendra tout de même place le samedi 6 juin avec son lot d'annonces et d'interviews.



GamesRadar Future Games Show (courant juin)

- La petite surprise et comme pour IGN, il s'agira d'un event numérique recueillant plusieurs annonces de la part des tiers pour montrer les titres à venir pour cette année et au-delà, avec un évident focus sur la nouvelle génération de consoles.

- Le show durera une heure avec plusieurs trailers mais ne vous attendez pas non plus à un déferlement de AAAA full Ray-Tracing : il y aura au milieu de l'indé et même du mobile.