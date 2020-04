Baldur's Gate III : Larian Studios évoque les actuels problématiques du développement Baldur's Gate III : Larian Studios évoque les actuels problématiques du développement

Comme tout un tas d'autres titres, Baldur's Gate III voit son développement frappé par l'actuel pandémie et c'est lors d'une interview accordée au New York Times que Swen Vincke (fondateur de Larian Studios) a fait savoir que son équipe a été obligée de lever légèrement le pied sur le chantier.



En effet, si les bases du télétravail se passe apparemment bien, le studio doit faire face à d'évidentes problématiques en dehors du codage : les phases de motion-capture et d'enregistrement des doublages pendant le confinement, c'est forcément un peu compliqué.



L'Early Access reste néanmoins souhaitée pour cette année sur Steam mais face à l'absence de solution pour le moment, on ne s'étonnera pas d'un report, voir une version moins fignolée que prévue en attendant que les choses s'arrangent.