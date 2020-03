Hangar 13 va tenter la nouvelle licence Hangar 13 va tenter la nouvelle licence

Cela fait à peu près quatre ans que nous n'avons plus de nouvelles du studio Hangar 13, donc depuis le lancement du pas extra Mafia III, mais la confiance reste maintenue du coté de Take-Two qui leur a accordé un nouveau projet dont le développement restera (selon le communiqué de février) sous silence « pendant les prochains mois ».



Mafia IV donc ? Hé bien apparemment non. Car une nouvelle offre d'emploi vient attester qu'il s'agira d'une « nouvelle franchise » ayant but d'avoir une haute importance dans le catalogue T2 (donc en gros, c'est un AAA) même si les habitudes ne changent pas pour l'équipe : ce sera évidemment à monde ouvert.



Et c'est tout, sachant qu'il est en plus difficile de déterminer une date d'annonce puisque lorsqu'on nous parlait des « prochains mois », ça sentait éventuellement l'E3, salon annulé entre temps.