Inti Creates a trois nouveaux projets qui attendent l'occasion d'être annoncés Inti Creates a trois nouveaux projets qui attendent l'occasion d'être annoncés

La pandémie actuellement fait soulever des questions à certains éditeurs, surtout de taille modeste : quand il n'y a plus d'events, comment faire pour avoir une bonne mise en avant à l'annonce d'un jeu ?



Question que se pose actuellement le PDG d'Inti Creates (Takuya Aizu) qui a déclaré sur Twitter que la boîte avait actuellement pas moins de trois nouveaux projets en chantier, et est incapable de savoir comment et quand les annoncer, évoquant en compromis la possibilité d'un petit Live Youtube à défaut de mieux.



On s'étonne quand même que le mec n'ait pas pensé au récent Indies World de Nintendo, voir le Direct à venir (qu'on espère tous cette semaine) mais on peut au moins rappeler en attendant que Inti Creates, c'est de l'amour de la 2D, s'était fait la main sur les Mega Man Zero avant d'aborder ses propres IP (Azure Striker Gunvolt, Blaster Master Zero, Gunvolt Chronicles…) sans oublier les collaborations avec quelques grands noms de l'industrie, de l'oubliable Mighty N°9 au déjà plus satisfaisant Bloodstained.