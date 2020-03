Une première image pour S.T.A.L.K.E.R. 2 Une première image pour S.T.A.L.K.E.R. 2

Annoncé il y perpète avant un reboot puis une « ré-annonce » en 2018, S.T.A.L.K.E.R. 2 essaye de prendre forme dans son coin et tente de nous donner des nouvelles avec un premier visuel officiel, l'occasion de rappeler que cette suite signée GSC Game World tournera, comme beaucoup, sous Unreal Engine.



Et c'est tout pour l'instant, mais si la sortie reste maintenue pour 2021 (et on croise les doigts pour le studio), du plus concret devrait nous parvenir dans les prochaines semaines.



UPDATE



- GSC Game World confirme en effet que bien plus sera livré dans le courant de l'année.

- Le jeu supportera les mods.