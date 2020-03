Nightdive : une version boîte pour Blade Runner, et un remake de SIN avec 3D Realms

Double information pour Nightdive Studios (qui fait décidément parler de lui ces derniers temps) avec tout d'abord le fait que le futur remaster du point&clickbénéficiera d'une version boîte via Limited Run, uniquement dans ses versions PlayStation 4 et Nintendo Switch, en rappelant que cette « Enhanced Edition » doit également sortir sur PC et One, dans tous les cas pour cette année.Et donc ce n'est pas tout puisque 3D Realms annonce de son coté une collaboration avec ce même Nightdive pour annoncer un remake complet de, FPS de la fin des années 90 dont vous pouvez retrouver une vidéo de gameplay ci-dessous.Un Nightdive décidément très occupé en ce moment : le groupe s'occupe également d'un remaster de, le jeu d'action-aventure à l'ambiance glauque, sorti il y a bien longtemps sur N64 puis PS1 et Dreamcast.