Après les parcs d'attraction et le Zoo, Frontier Developments s'attaque à la Formule 1 Après les parcs d'attraction et le Zoo, Frontier Developments s'attaque à la Formule 1

Chez Frontier Developments, on est spécialisé dans les jeux de gestion avec RollerCoaster Tycoon et plus récemment Jurassic World Evolution et Planet Zoo (toujours pas de versions consoles pour ce dernier), et on entend bien continuer à miser sur cette carte en annonçant par surprise un partenariat avec la FIA pour produire des jeux du genre autour de la Formule 1.



L'accord vaut pour quatre saisons (2022 à 2025 inclus), et le premier titre « Formula 1 Management » sortira avant le 31 mai 2022 sur PC et « d'autres supports », en plus d'un deuxième titre encore inconnu.