Phantasy Star Online 2 lancera sa bêta ouverte la semaine prochaine sur Xbox One

Après seulement huit ans d'attente, Phantasy Star Online 2 va pouvoir être joué par tous les possesseurs Xbox One qui le souhaitent via une bêta ouverte qui débutera la semaine prochaine, plus précisément le 18 mars à 01h00 du matin (heure FR). Aucune communication n'ayant été faite pour l'Europe actuellement, ce sera donc à vous de faire basculer votre console en paramètres US pour pouvoir vous y adonner tranquillement, si du moins l'anglais ne vous pose aucun problème.



Le lancement officiel reste lui attendu pour le printemps 2020, toujours aux USA, PC inclus, en rappelant que PS4 comme Switch ne sont pas concernées par cette version occidentale, la localisation inattendue semblant faire l'objet d'un partenariat entre Microsoft et SEGA, même si ces derniers gardent une porte ouverte pour l'avenir.