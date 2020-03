Charts UK : effet Switch pour Pokémon Donjon Charts UK : effet Switch pour Pokémon Donjon

Comme chaque semaine, voici le top des ventes UK pour la semaine qui vient de se terminer, où l'on découvre avec une certaine surprise la présence au sommet de Pokémon Donjon Mystère DX, certes il est vrai aidé par le manque de nouvelles sorties.



Toujours est-il qu'il s'agit probablement du meilleur démarrage pour la franchise quand on sait que l'original avait débuté à la 14ème place sur ce marché, et que le précédent épisode (3DS) s'était tout juste accroché à la 9ème. Il fait d'ailleurs environ 37 % de plus que ce dernier, et sans même compter la part du dématérialisé.



Ori and the Will of the Wisps ayant peu de chance de s'afficher très haut dans le prochain rapport (ventes numériques probablement élevées + Xbox Game Pass), il faudra attendre NiOh 2, Doom Eternal et Animal Crossing : New Horizons pour voir de nouveaux gros morceaux dans le classement.



1. Pokémon Donjon Mystère DX (N)

2. Call of Duty : Modern Warfare (-1)

3. Grand Theft Auto V (+1)

4. FIFA 20 (-1)

5. The Division 2 (+2)

6. Two Point Hospital (-4)

7. Minecraft (-2)

8. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

9. Crash Bandicoot : N.Sane Trilogy (+1)

10. Luigi's Mansion 3 (+3)