THQ Nordic rachète Saber Interactive

THQ Nordic (dont la maison-mère a été renommée Embracer Group on rappelle) a décidément toujours très faim et c'est à peine quelques jours après avoir annoncé l'ouverture d'un nouveau studio spécialisé shooter/survival que le groupe annonce un énième rachat : Saber Interactive.



Il faut dire que le développeur commençait à sérieusement faire de l'œil à certains fortunés, pourtant quasiment invisible sur la précédente génération (Inversion, c'était eux) jusqu'à prendre un nouvel envol sur l'actuel, démarrant avec la belle collaboration sur Halo Master Chief Collection pour ensuite se consacrer à NBA Playgrounds et finir en 2019 sur le gros succès World War Z et sa maîtrise affirmée de la Switch via Vampyr et surtout The Witcher 3.