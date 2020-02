Tekken 7 a atteint les 5 millions de ventes Tekken 7 a atteint les 5 millions de ventes

Coïncidence de voir qu'au moment où Capcom annonce plus de 4 millions de ventes pour Street Fighter V, Katsuhiro Harada a dégainé pour signaler que son Tekken 7 avait lui atteint les 5 millions, soit un de plus depuis mars dernier. L'homme peut logiquement être fier puisque, sans compter le cas Smash Bros, le dernier volet de Tekken est le plus gros succès commercial de cette génération pour un jeu de baston japonais.



Il est en revanche difficile d'estimer où se situe ce septième épisode dans le classement de la saga, mais tout juste sait-on que Tekken 3 reste (de loin) le patron. Et sur un seul support.