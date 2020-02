Resident Evil Resistance : Alex Wesker et Ozwell Spencer intègrent les maîtres de jeu Resident Evil Resistance : Alex Wesker et Ozwell Spencer intègrent les maîtres de jeu

Rien de neuf sur Resident Evil 3 Remake (mais on l'attend quand même beaucoup), Capcom préférant revenir sur le mode bonus « Resistance » avec quelques uns des niveaux disponibles et surtout deux maîtres de jeu supplémentaires : Alex Wesker (vu dans Revelations 2) et Ozwell E. Spencer qu'on n'a pas besoin de présenter aux fans de la série.



Pour rappel, chaque maître du jeu, qui devra contrer la progression de quatre joueurs sur le terrain, possédera une capacité particulière pour leur pourrir la vie.



Alex Wesker : invocation du Yateveo (voir l'un des artworks ci-dessous)

Daniel Fabron : invocation du Tyran

Annette Birkin : invocation de William sous G-Virus

Ozwell Spencer : peut générer un champ de désintégration



Sortie prévue le 3 avril sur PC, PS4 & One.