C'est le 24 avril que sortira sur PC, PS4 & Switch le remake de Seiken 3, renommé pour l'occasion, et les intéressés devraient avoir l'occasion entre temps de prendre en main la bête.Car on nous signale qu'est apparu dans la BDD secrète du PS Store une démo jouable qui n'a pas encore été officialisée et nul doute que cette petite friandise ne tardera plus à l'être, probablement sur les trois supports car il n'y a pas de raison.