PS Plus : le programme de décembre

De routine, ça tombe aux alentours des 18h00 mais le stagiaire du site officiel polonais PlayStation a visiblement cliqué avec quelques heures d'avance, dévoilant par mégarde la liste des jeux PS Plus pour le mois de décembre (à télécharger dès mardi prochain donc).



Et en mettant de coté le Monster Energy Supercross, les abonnés auront tout intérêt à s'attarder sur Titanfall 2, ou au moins sur son excellente campagne solo qui mérite le détour.



