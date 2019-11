Le prochain Saints Row dévoilé en 2020 Le prochain Saints Row dévoilé en 2020

Il était temps ! Six ans après avoir racheté Volition et sa licence Saints Row, Deep Silver est enfin prêt à annoncer un nouvel épisode, et évoque plus précisément que cela se fera l'année prochaine grâce à un studio dont les effectifs sont intégralement consacrés sur ce chantier. Cross-gen ? Next-Gen ? On verra ça en 2020.



Rappelons qu'entre temps, l'éditeur a néanmoins fait grignoter les fans avec quelques remasters (dont le 2 sur Switch d'ailleurs) ainsi que Agents of Mayhem, spin-off vite oublié mais qui avait néanmoins des idées intéressantes à récupérer.