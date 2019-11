Stardew Valley date enfin sa MAJ 1.4

Maintenant que l'essentiel des supports disposent de la traduction française et du multi de, le très endurant Eric Barone va pouvoir enfin proposer ce qu'il teasait depuis un moment : la fameuse MAJ 1.4 qui va selon ses termes enrichir quasiment « toutes les facettes du jeu », incluant de nouvelles options pour la coopération (les finances donc), une nouvelle carte, l'aquaculture et une brouette de modifications & correctifs.Cette MAJ sortira donc le 26 novembre sur le trio PC/Mac/Linux tandis qu'on nous promet que les consoleux n'auront à patienter que quelques semaines (toujours mieux que plusieurs mois). Notez que les versions mobiles n'auront rien concernant le multi, et que la pauvre Vita n'est plus concernée par tout cela.