[LEAK] Des informations pour Diablo IV [LEAK] Des informations pour Diablo IV

En attendant la BlizzCon ce week-end, sachez que Diablo 4 continue d'être leaké avec cette fois quelques informations d'importance publiées sur Reddit, très rapidement confirmées par l'insider Daniel Ahmad (ZugheEx), et ça risque de faire plaisir aux fans :



- L'ambiance de cette épisode sera beaucoup plus sombre que le troisième : brouettes de cadavres, terres maudites, déserts grisâtres, grottes ensanglantées, marécages, cryptes, villes très sinistres…

- Toutes les zones sont beaucoup plus grandes.

- Système de monture (dont au moins le cheval).

- Quelques interactions avec l'environnement (pouvoir escalader certains murs).

- Au moins trois classes confirmées : Barbare, Mage et Druide.

- Mode coop à 4 évidemment.

- Tout est fait comme une lettre d'amour aux fans du 2.

- On y retrouve d'ailleurs certaines des compétences.

- Comme prévu, Lilith est la « nouvelle » Diablo.



En passant et pour les intéressés, Blizzard en profitera pour donner une nouvelle présentation de son Diablo Immortal, donc le spin-off attendu sur mobile.