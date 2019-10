Pour son prochain projet, Ken Levine va rester sur les bases de ''l'immersive sim'' Pour son prochain projet, Ken Levine va rester sur les bases de ''l'immersive sim''

Cela fait bientôt trois ans que le studio « Ghost Story Games » a vu le jour, fondé par les anciens d'Irrational Games avec toujours à sa tête Ken Levine, l'homme qui après avoir été totalement usé par le chantier Bioshock Infinite a décidé de se reconstruire dans une structure de taille moindre (une quarantaine de personnes) même si l'argent vient de la même source, en l'occurrence Take-Two.



Et à défaut de mieux pour le moment, on peut néanmoins apprendre via de nouvelles offres d'emploi que l'équipe devrait rester à ce qu'elle sait visiblement faire de mieux, ou plus exactement quelque chose qui correspond au CV de l'ensemble : de « l'immersive sim », terme signifiant globalement la présence d'un certain sens du choix pour les joueurs (notamment en terme de gameplay), donc tout simplement ce que l'on trouvait déjà dans la licence précitée mais également System Shock 2 et Dark Project, autres jeux sur lesquels le créateur a travaillé par le passé.



Après de là à dire qu'il s'agira à nouveau d'un FPS à ambiance narrative, il y a encore un pas à franchir même si la demande d'un « responsable des cinématiques » tend à prouver qu'on devrait rester sur certains acquis, surtout quand le studio affirme vouloir plaire « aux fans de Bioshock ».



Reste à attendre une présentation mais vu le timing, et à moins d'une surprise dans les mois à venir, tout porte à croire que Levine va complètement passer à coté de cette génération en fin de route.