Red Dead Redemption 2 n'aura pas de DLC solo Red Dead Redemption 2 n'aura pas de DLC solo

Pas de chance pour ceux qui souhaitaient se replonger dans une expérience solo autour de Red Dead Redemption II : Rockstar confirme officiellement n'avoir aucun plan pour une extension de la campagne, toute l'équipe étant aujourd'hui focalisée sur le suivi du multi (et éventuellement une version PC, toujours en rumeur).



On pourra dire que les choses sont cette fois beaucoup plus claires qu'à l'époque de Grand Theft Auto V où l'on nous a promis un temps des DLC solo avant que tout ne soit discrètement mis sous le tapis, là encore pour les mêmes raisons. L'époque de Lost & Damned et The Ballad of Gay Tony semble désormais loin derrière nous, l'éditeur maintenant sa formule on peut le dire efficace de « la grosse histoire solo » au lancement, accompagnée d'un multi qui sera soutenu jusqu'à la mort du jeu, voir sa suite lointaine.



Que cela plaise ou non, les résultats sont là : GTA V, c'est plus de 110 millions de ventes.