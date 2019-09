L'homme derrière l'OST de Duke Nukem 3D porte plainte contre Gearbox

Randy Pitchford n'est plus à une plainte près. Après les accusations de détournement de fond aussi bien pourque pour le premier, sans parler de choses beaucoup plus malsaines (potentielle détentions de photos pédopornographiques), le boss de Gearbox Software rajoute aujourd'hui une nouvelle page à son dossier avec la plainte de Bobby Prince, créateur de la cultissime OST deL'homme déclare en effet qu'en étant parfaitement au courant des droits d'auteur sur le sujet, Gearbox a choisi d'exploiter les dites musiques pour le remaster « 20th Anniversary » sans lui demander la permission ni lui livrer le moindre dollar.Pour ceux qui sont intéressés par le jeu et qui se fichent un peu de toutes ces histoires de gros sous, ne tardez plus car ce genre d'affaires peut facilement mener à un retrait des marchés dématérialisés.