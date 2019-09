Square Enix a bien annoncé un Dragon Quest Monsters sur Switch, mais... Square Enix a bien annoncé un Dragon Quest Monsters sur Switch, mais...

Cela fait bientôt un an que Square Enix a annoncé l'arrivée d'un « Dragon Quest Monsters sur console(s) » et on espère vivement que le communiqué du jour n'est qu'un apéro et non le projet en question : Dragon Quest Monsters : Terry's Wonderland Retro arrivera sur l'eShop Switch le 17 septembre au Japon, pour 1500 yens (donc moins de 15€).



Un simple portage de la Game Boy, et de la version Color d'ailleurs puisqu'il sera possible de passer de switcher d'une version à l'autre, avec en principale bonus des fonds d'écran qui s'adaptent à la situation, en plus de refiler davantage d'informations que ce que vous aurez à l'écran.