Deadly Premonition 2 pourra éventuellement sortir sur d'autres supports que la Switch

Contrairement à des cas de véritables financements comme avec, le récemment annoncén'est pas signé pour rester une exclusivité Switch, ou tout de moins sur la longueur puisque quoi qu'il arrive, il sortira en 2020 uniquement sur la console de Nintendo.L'éditeur Rising Star Games parle en effet d'une « exclusivité de lancement », sous-entendant qu'un portage sur d'autres supports est ensuite possible, même s'il n'y a « actuellement aucun plan pour les autres plates-formes », probablement pour des raisons de budget et priorité.Au moins les choses sont claires mais que les possesseurs de PS4 & One ne soient pas non plus trop pressés : en occident, trois ans ont séparés les versions 360 et PS3 du premier épisode.