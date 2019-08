The Vanishing of Ethan Carter arrive sur Switch

Indéniable grosse réussite dans le domaine du « walking-simulator » (et tant pis si le terme est péjoratif pour certain),fera un dernier détour par la Switch comme vient de l'annoncer son développeur, et sans avoir besoin de patienter bien longtemps puisque la sortie tombera ce jeudi sur l'eShop.Un portage qui n'aurait pas été possible si le studio n'avait pas pris une décision préalable sur PC il y a quatre ans : transférer le jeu sur le très souple Unreal Engine 4, justement compatible avec la console de Nintendo (contrairement à la troisième version du moteur).