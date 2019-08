No Man's Sky Beyond : la date de sortie

L'énorme mise à joursera lâchée le 14 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One comme vient de l'annoncer son développeur, en n'oubliant pas que ce sera toujours gratuit, même s'il sera possible pour les retardataires de craquer pour une nouvelle version boîte (uniquement sur la console de Sony).Trois point constitueront cette MAJ avec tout d'abord une grosse poussée vers l'expérience online, grande promesse avant le lancement pour finalement être avortée, faisant d'ailleurs l'objet de belles moqueries durant des mois. La deuxième partie sera la compatibilité VR aussi bien sur PS4 (PSVR) que sur PC (Oculus & Vive), permettant à chacun de pratiquer la totalité de l'expérience en réalité virtuelle, en optant soit pour des déplacements en téléportation, soit totalement libre. Dans ce deuxième cas, les joueurs PS4 devront obligatoirement délaisser leurs PS Move pour la Dual Shock.La troisième partie de cette MAJ n'a pas encore été dévoilée.