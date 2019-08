SNK confirme l'arrivée d'une ''nouvelle'' NeoGeo SNK confirme l'arrivée d'une ''nouvelle'' NeoGeo

Alors que SNK redore de plus en plus son image avec les réussites King of Fighters XIV et plus récemment Samurai Shodown, la firme commence à caresser les fans dans le sens du poil en confirmant l'arrivée future d'une NeoGeo dite de « nouvelle génération » avec un design « moderne » et la possibilité d'ailleurs de la relier à la Neo Geo Mini.



Sans aller jusqu'à parler d'une vraie Neo Geo 2, on peut néanmoins d'une vraie refonte du modèle de base (et non une version Mini) pour les nostalgiques.



Dans tous les cas, il y a de grandes chances pour que cela arrive d'ici l'année prochaine, en rappelant que 2020 sera également marqué par les sorties de The King of Fighters XV et d'un tout nouveau Metal Slug.