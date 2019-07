Tekken 7 passe les 4 millions de ventes Tekken 7 passe les 4 millions de ventes

Dans une époque où la baston a beaucoup plus de mal à trouver sa place, Tekken 7 fait partie des exceptions de l'industrie en se revendiquant aujourd'hui à quatre millions d'unités vendues à travers le monde, soit un million de plus sur les huit derniers mois. Sans parvenir jusqu'aux hauteurs des derniers Mortal Kombat ou encore Smash Bros, le dernier Harada se place néanmoins au niveau d'un Dragon Ball FighterZ, et surtout devant ses principaux concurrents japonais, de Street Fighter V à SoulCalibur VI en passant par Dead or Alive 6.



Malgré sa forte communauté (troisième du classement EVO en terme de participations), Tekken 7 semble pourtant avoir atteint le bout de son suivi, son producteur ayant affirmé qu'aucun autre personnage en DLC n'était à l'ordre du jour. Il faut bien commencer à prévoir l'avenir.