Charts US : des records pour Mario Maker et CTR Charts US : des records pour Mario Maker et CTR

NPD livre son rapport concernant les charts US du mois de juin, où l'on constate pour l'heure l'absence d'indications sur le hardware même si l'on sait que le marché continue de chuter aussi bien sur PS4 & One, la Switch étant la seule à être en hausse par rapport à l'année dernière.



Coté software

- Super Mario Maker 2 parvient à être premier des ventes (en étant sorti à la toute fin du mois, sur un seul support, sans compter le démat) et est le meilleur lancement de la série, devant les épisodes Wii U & 3DS.

- Crash Team Racing est le meilleur lancement de l'histoire de la franchise, ayant fait l'exploit de faire mieux que Crash Trilogy. Une donnée néanmoins à relativiser : CTR vient de sortir sur trois supports, alors que Crash Trilogy était une exclue à sa sortie initiale.

- Spider-Man peut remercier les Days of Play (période de promos) : le titre fait un gros bond en avant pour revenir à la 7ème place.



TOP DES VENTES US (JUIN 2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda.



1. Super Mario Maker 2

2. Crash Team Racing : Nitro Fueled

3. Mortal Kombat 11

4. Grand Theft Auto V

5. Minecraft

6. Super Smash Bros. Ultimate

7. Marvel's Spider-Man

8. NBA 2K19

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Days Gone



11. Rainbow Six Siege

12. Red Dead Redemption II

13. Zelda : Breath of the Wild

14. MLB 19 : The Show

15. Call of Duty : Black Ops 4

16. The Division 2

17. New Super Mario Bros. U Deluxe

18. Assassin's Creed Odyssey

19. Super Mario Party

20. God of War



TOP 10 DES VENTES US (2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda.



1. Mortal Kombat 11 (=)

2. Kingdom Hearts III (=)

3. The Division 2 (=)

4. Anthem (=)

5. Resident Evil 2 Remake (=)

6. Super Smash Bros. Ultimate (=)

7. Days Gone (+1)

8. Red Dead Redemption II (-1)

9. MLB 19 The Show (=)

10. Call of Duty : Black Ops 4 (R)



Viré du classement : Sekiro : Shadows Die Twice.