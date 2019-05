Metro Exodus est rentabilisé, et l'équipe (re)signe avec THQ Nordic pour un AAA Metro Exodus est rentabilisé, et l'équipe (re)signe avec THQ Nordic pour un AAA

La stratégie de THQ Nordic fonctionne suffisamment bien pour signer un nouveau trimestre fiscal dans le vert : de janvier à mars, l'éditeur récoltait un CA de 151,4 millions d'euros, soit presque le triple du premier trimestre 2018, avec des bénéfices à hauteur de 9,5 millions d'euros (2 millions de plus qu'en 2018). Un boost assez faible au regard du CA qui s'explique par les rachats qui n'en finissent plus et le cas de Metro Exodus qui a coûté forcément plus cher en marketing, mais qu'importe : le titre est rentabilisé, c'est l'essentiel, et ça permet de signer un nouveau partenariat pour un prochain AAA dont on ne sait encore rien.



Le discret Outward a également rencontré un succès supérieur aux attentes, tandis que la branche Deep Silver peut toujours compter sur son label d'édition européen qui représente à lui seul un tiers du CA.



Pour l'avenir proche, et sans compter le récent rachat de Piranha Bytes évoqué il y a quelques minutes, THQ Nordic doit surtout nous balancer deux annonces importantes en période E3 (dont un remake), ainsi qu'un potentiel retour de Saints Row en marge de sa future adaptation ciné.