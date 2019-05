Star Wars : Jedi Fallen Order donne RDV le 9 juin

Un peu plus de deux semaines nous séparent de l'E3 2019 et Electronic Arts nous précise aujourd'hui que la première présentation de gameplay pouraura lieu le dimanche 9 juin à 18h30 précise.Le titre ne fera donc pas partie du Live Stream qui se déroulera dès samedi en fin de journée jusqu'à tard dans la nuit, où nous devrions retrouver du suivi pouret, mais aussi et surtout les présentations des prochainsetLe Star Wars servira en tout cas d'entrée avant le début du bal des conférences :Conférence Microsoft : 9 juin à 22h00Conférence Bethesda : 10 juin à 02h30Conférence Ubisoft : 10 juin à 21h00Conférence Square Enix : 11 juin à 03h00Nintendo Direct : 11 juin à 18h00