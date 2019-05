[Rumeur] THQ Nordic préparerait deux grosses annonces pour l'E3 2019 (dont un remake) [Rumeur] THQ Nordic préparerait deux grosses annonces pour l'E3 2019 (dont un remake)

Dans un mail normalement à destination de la presse mais qui a forcément fuiter sur la toile, THQ Nordic fait apparemment savoir que deux annonces tomberont à l'occasion de l'E3 2019, osant même fournir quelques indices.



Le premier jeu sera donc apparemment un remake issu d'une franchise mondialement connue. Le deuxième est lui plus précisément ce qu'on pourrait appeler un reboot puisque l'on nous parle d'une nouvelle vision envers une franchise là encore très appréciée.



RDV dans moins d'un mois pour connaître l'identité des deux concernés mais on rappelle quand même que dans le gros catalogue d'IP rachetées par la société, on trouve des trucs comme Alone in the Dark, TimeSplitters, Kingdom of Amalur... sans parler de tout ce que possède Koch Media (donc du Saints Row ou encore Red Faction).