Electronic Arts balance ses résultats fiscaux et ses objectifs pour l'année en cours Electronic Arts balance ses résultats fiscaux et ses objectifs pour l'année en cours

Au tour d'Electronic Arts de livrer son bilan fiscal pour la période couvrant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, où l'entreprise accuse une légère baisse aussi bien sur le CA que les bénéfices, sans que cela ne soit réellement dramatique : on parle quand même d'environ 1 milliard de bénéfices nets.



Le point de détail qui aura empêché une croissance même minime est évidemment le cas Anthem dont on connaît pas les chiffres mais qui n'a pas attiré autant de monde que prévu selon la bouche même de l'éditeur. Le titre incarne tout de même un pilier du numérique puisque :



- C'est le jeu PS4/One (tout éditeur confondu, depuis le lancement de la génération) à avoir le plus gros ratio dématérialisé par rapport au physique.

- « Grâce » à lui, la part des ventes numériques d'EA dépasse maintenant les 50 %, sans compter les micro-transactions et DLC.



Pour la prochaine année fiscale, l'éditeur souhaite tout de même repartir dans la croissance avec les arguments suivants :



- L'arrivée de l'EA Access sur PS4 (*).

- L'arrivée d'Apex Legends sur mobile (notamment en Chine).

- Sortie de Star Wars Jedi : Fallen Order (entre 6 et 8 millions de ventes souhaitées).

- Lancement du nouveau Need for Speed (4 millions de ventes souhaitées).

- Lancement du nouveau Plants VS Zombies.

- Les habituelles simulations sportives.



(*) Actuellement, le service sur PC/One compte 3,5 millions d'abonnés.



Sauf éventuel retard, tous ces jeux sont attendus pour la fin de l'année, ce qui laisse donc le premier trimestre 2020 dans l'inconnu, période où EA a pourtant toujours une cartouche en stock.