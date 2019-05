PC : Ubisoft se prépare enfin à contrer les marchés parallèles des clés PC : Ubisoft se prépare enfin à contrer les marchés parallèles des clés

Et si les clés d'achat devenaient un jour de l'histoire ancienne ? Il y a quelques semaines, nous apprenions que Sony retirait des boutiques les jeux sous forme d'un code de téléchargement, et c'est aujourd'hui Ubisoft qui compte mettre un véritable tacle dans un système qui permet certes de récupérer des jeux moins chers (avant tout sur PC), mais ouvrant la porte à des marchés parallèles où certains groupes en profitent pour acheter en masse des clés moins chers dans certains pays, voir tentent des méthodes bien plus douteuses.



Pour contrer cela, la firme des Guillemot s'est lancé dans une collaboration avec le distributeur Genba Digital qui concrètement va faire disparaître les clés, du moins visuellement, aussi bien pour le revendeur que le joueur. A la place et quel que soit le site où vous achèterez votre prochain Assassin's Creed ou autre, il faudra automatiquement passer par uPlay pour activer l'achat, sans voir l'ombre d'un code.



De fait, et en plus de sa propre boutique, l'éditeur pourra s'assurer que ses ventes s'effectueront exclusivement avec ses partenaires officiels, que ce soit Steam, l'Epic Games Store ou encore certains groupes comme l'Humble Store.