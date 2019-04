Jump Force : les 7 autres persos du pass confirmés Jump Force : les 7 autres persos du pass confirmés

Alors que Seto Kaibo (Yu-Gi-Oh) et All Might (My Hero Academia) sont toujours attendus au casting de Jump Force le mois prochain, Bandai Namco a décidé de mettre fin au suspense en dévoilant les 7 autres personnages du Season Pass.



Et devinez quoi ? C'est exactement ceux du leak :



- Biscuit Kruger (Hunter x Hunter)

- Toushirou Hitsugaya (Bleachà

- Gros Buu (DBZ)

- Katsuki Bakugou (My Hero Academia)

- Trafalgar Law (One Piece)

- Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)

- Madara Uchiha (Naruto)