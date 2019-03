Space Channel 5 VR : des nouvelles du chantier Space Channel 5 VR : des nouvelles du chantier

Le studio Grounding Inc a souhaité donner des nouvelles de Space Channel 5 VR, nouvelle adaptation cette fois dédiée au monde de la réalité virtuelle et qui est attendue aussi bien sur PlayStation 4 que sur PC (via le HTC Vive dans ce deuxième cas).



Pas de trailer malheureusement mais on sait au moins que le développement tourne autour des 40 % et qu'il s'agira en quelque sorte d'un remake vu les sous-entendus, ou plutôt une relecture puisque le joueur n'incarnera pas Ulala mais un reporter (homme ou femme) suivant la troupe, ce qui vous permettra donc d'interagir avec l'héroïne de cette franchise, en plus de rencontrer des personnages inédits.



En passant, le développeur lance un appel pour retrouver Apollo Smile, doubleuse de la version US d'origine et apparemment très difficile à joindre.