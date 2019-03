Charts Japon : bon démarrage de Sekiro, pendant que la PS4 passe ses 8 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 18 au 24 mars 2019, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Coté Software :L'aura de From Software continue de planer chez les amateurs de défis : avec 157.000 ventes au compteur,n'a pas trop à rougir devant(plus de 200.000 au lancement) et encore moins devantqui avait débuté dans les mêmes eaux.Une routine qui se remarque ailleurs puisquefait aussi bien que le précédent, et même chose pourqui fait à peine mieux que. Remarquons que dans les deux cas, c'est la PS4 qui l'emporte sur la Switch, contrairement au remake deA surveiller pour le prochain rapport :Coté Hardware :Si l'on met de coté un léger boost d'une 3DS inutilement endurante, c'est la PlayStation 4 qui marque vraiment le coup cette semaine en maintenant un bon rythme pour atteindre enfin le palier des 8 millions, chose dont pourra se féliciter la Switch dans un peu plus d'un mois si le quota ne bouge pas.