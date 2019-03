Switch : les 10 plus gros succès coté indés Switch : les 10 plus gros succès coté indés

Lors de la dernière GDC, Nintendo nous a fait de nouveau un top 10 des meilleurs ventes de la scène indépendante sur l'eShop Switch depuis les débuts de la machine, permettant de constater que cinq d'entre eux conservent leur place parmi l'élite :



- Stardew Valley

- Celeste

- Golf Story

- Enter the Gungeon

- Overcooked



Et les cinq sont donc rejoints par des petits nouveaux dont la plupart sont tous sauf méconnus :



- Hollow Knight

- Dead Cells

- Undertale

- Graceful Explosion Machine

- Overcooked 2



(Classement sans ordre précis, faute de données)



Cette liste de précité a donc réussi à dégommer les représentants de longue date (certains présents dans la période de lancement de la Switch) que sont donc : Kamiko, Fast RMX, NBA Playgrounds, Shovel Knight et SteamWorld Dig 2.