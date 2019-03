Life is Strange 2 : dates des épisodes 3, 4 & 5 Life is Strange 2 : dates des épisodes 3, 4 & 5

Attendre environ quatre mois entre les deux premiers chapitres de Life is Strange 2 vous a fait beaucoup souffrir et vous espériez qu'il en serait autre pour ceux restants ? Oubliez ça. Dontnod vient de diffuser tout le planning avec les dates précises pour chacun et…



- Episode 3 : 9 mai

- Episode 4 : 22 août

- Episode 5 : 3 décembre



Le développeur avait néanmoins prévenu sur le fait que la qualité passerait avant le rythme de diffusion, et ceux qui veulent se faire la totale d'un coup n'ont plus qu'à patienter jusqu'aux fêtes.