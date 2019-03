FFXV : un dernier ATR le 26 mars

Square Enix nous annonce que le tout dernier « Active Time Report » surse tiendra le 26 mars en début d'après-midi, et déroulera le temps d'une heure les points finaux de cet épisode qui aura d'une certaine manière réussi à marquer son temps :- Nouvelle MAJ- Information sur le roman « Dawn of the Future » (*)- Vidéo sur le dernier DLC (Ardyn) qui sortira le jour-même(*) Le roman couvrira l'histoire des deux DLC annulés.A moins d'une surprise future (portage Next Gen ?), on pourra ensuite définitivement refermer le chapitre pour passer à autre chose. Du genre un certain remake.