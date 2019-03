L'EA Access de nouveau repéré sur PS4 L'EA Access de nouveau repéré sur PS4

Il n'y a plus de place au doute et on imagine que l'annonce officielle ne tardera plus : après le leak du PS Store brésilien, le site Pure Gaming a maintenant repéré dans le code du site EA Access les mentions stipulant l'arrivée prochaine du service sur PlayStation 4.



Encore une fois, rien de franchement étonnant puisque l'éditeur avait déjà indiqué officiellement que son offre d'abonnement arriverait cette année sur un autre support dit « majeur ».



Pour rappel, le service EA Access coûte 3,99€ par mois (ou 24,99€ l'année) et vous donne accès à la totalité du catalogue EA (avec tout de même quelques mois d'attente pour les nouveautés), des démos spéciales de plusieurs heures, un accès anticipé en cas de précommande et 10 % de réduction sur tous les DLC/extensions.