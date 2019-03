Du Bulletstorm pour la conférence Gearbox Du Bulletstorm pour la conférence Gearbox

On l'a déjà dit à de nombreuses reprises mais on se voit obligé de le répéter : Gearbox Software doit tenir sa conférence le 28 mars pour la PAX East et si l'on revient une nouvelle fois sur le sujet, c'est parce que le groupe annonce un cinquième projet avec toujours un visuel teaser, montrant cette fois du Bulletstorm.



Certains osent espérer que la présence du Duke n'est pas innocente, d'autres croisent les doigts pour une suite, tandis qu'une majorité ne se fait pas trop d'idées en se disant qu'on risque d'avoir un énième portage sur Switch (ou réadapté en VR pourquoi pas).



Rappel des titres attendus pour cette conférence :



- L'annonce de Borderlands 3

- Un probable DLC pour We Happy Few

- Quelque chose en rapport avec Borderlands 2

- Un titre inconnu

- Quelque chose en rapport avec Bulletstorm