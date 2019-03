Gearbox : le troisième projet teasé Gearbox : le troisième projet teasé

Ce n'est pas un ni deux mais au moins trois jeux que Gearbox évoquera durant sa conférence de la PAX East qui se tiendra à la toute fin du mois, et le troisième a comme les autres son teaser : un visuel flouté de Borderlands 2, pouvant signifier une version Switch ou on ne sait quoi d'autres pour le moment.



Donc pour rappel, les trois choses attendues :



- Borderlands 3

- DLC We Happy Few

- Une annonce en rapport avec Borderlands 2