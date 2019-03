Turtle Rock Studios et Warner Bros annoncent Back 4 Blood (suite spirituelle de Left 4 Dead ?) Turtle Rock Studios et Warner Bros annoncent Back 4 Blood (suite spirituelle de Left 4 Dead ?)

Connu pour l'incroyable Left 4 Dead et le bien moins mémorable Evolve, le studio Turtle Rock Studios n'a pas fait parler de lui depuis un moment, mais prépare son futur en douce et en collaboration avec Warner Bros.



On nous annonce en effet le projet Back 4 Blood, un titre dont la consonance proche du titre de Valve n'a rien d'innocent puisque l'on parle d'un FPS, de zombies et de multi en coopération. Bref, ça sent la suite spirituelle donc on croise les doigts.



Rien de plus pour le moment et le studio se contente de dire que :



- Développement conçu pour le PC, la PS4 et la One mais possible que « d'autres supports » soient concernés.

- Il y aura une campagne, de la coop et du PVP (comme L4D quoi).

- C'est un AAA « premium » (expression pour dire que ce n'est pas un F2P).

- Non, il n'y aura pas de mode Battle Royale.

- Pour Evolve 2, contactez 2K qui possède les droits.