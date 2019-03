Dragon's Dogma aura son anime sur Netflix Dragon's Dogma aura son anime sur Netflix

Netflix continue de regarder du coté du jeu vidéo pour agrémenter son catalogue de séries et voilà qu'on nous officialise l'arrivée future d'un anime Dragon's Dogma, produit en collaboration avec le studio Sublimation Inc et qui devrait reprendre le même scénario que le jeu, à savoir le destin de « l'Insurgé », héros cherchant à se venger d'un dragon lui ayant volé son coeur.



On ne sait pas encore quand ça arrivera sur le service mais voilà un indice supplémentaire dans la volonté de faire perdurer cette licence alors qu'une version Switch arrivera prochainement et qu'on a récemment appris que Capcom n'était absolument pas contre un Dragon's Dogma 2 (mais juste que Itsuno a préféré faire passer Devil May Cry 5 en priorité).