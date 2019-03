Control sortira dans le courant de l'été Control sortira dans le courant de l'été

Toujours dans le cadre de sa couverture sur Control, Game Informer a réussi à tirer une précision concernant la période de sortie du prochain Remedy et l'on passe donc d'un vague 2019 à « cet été » (PC, PS4, One).



Une période très calme fut un temps mais qui s'enrichit au fil des années : on sait notamment que cette fois, nous accueillerons durant ce laps de temps, en plus du précité, des morceaux comme Astral Chain, Judgment, Bloodstained ou encore Fire Emblem : Three Houses.